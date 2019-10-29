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Под Красноярском ветер сорвал крышу магазина

В результате инцидента два человека пострадали

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крышу магазина в городе Ужуре в Красноярском крае, два человека пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.

"Там сорвало крышу. По предварительным данным, площадью 600 кв. метров. Крыша нанесла увечья двум людям. Они сейчас находятся в районной больнице с травмами средней тяжести", - сказал собеседник агентства. По данным источника, дальнейшей угрозы разрушения здания магазина нет.

В региональном Минздраве информацию о пострадавших подтвердили, сообщив, что угрозы их жизни нет.

В региональном главке МЧС информацию по площади сорванной крыши подтвердили, добавив, что силы и средства ведомства для ликвидации последствий не привлекались.

По данным Среднесибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра во вторник достигают 20-25 м/с.

В новость были внесены изменения (12:29 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКрасноярский край
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