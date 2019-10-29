Спасшая 43 пассажиров бортпроводница иркутской авиакомпании "Ангара" вернулась к работе

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Бортпроводница иркутской авиакомпании "Ангара" Елена Лапуцкая, награжденная указом президента медалью Нестерова за спасение людей во время авиакатастрофы, после реабилитации вернулась к работе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Истлэнд", в который входит авиакомпания.

Как сообщал ТАСС, в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента Владимира Путина о награждении Лапуцкой медалью Нестерова. Бортпроводница спасла 43 пассажира самолета Ан-24, который в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Женщина выводила людей из горящего самолета, несмотря на полученные травмы. После катастрофы она находилась на больничном.

Также медалью Нестерова награжден второй пилот экипажа Сергей Сазонов. Указом президента погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов посмертно награждены орденами Мужества.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет и бортпроводник Лапуцкая были госпитализированы с различными травмами.