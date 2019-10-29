Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило о сильном шторме на Байкале

Порывы ветра могут достигать 38 м/с

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Шторм с порывами ветра до 38 м/с ожидается 30 октября на Байкале. Сообщение об ухудшении погодных условий во вторник распространила пресс-служба главка МЧС России по Иркутской области.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября местами по средней части озера Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 35-38 м/с. <…> По словам специалистов, периоды с октября до середины января считаются наиболее опасными для судоходства. В это время волнения на Байкале постоянны, волны достигают высоты 5,5 и более метров. Характерной является наличие "толчеи", возникающей при встрече противоположно направленных волн", - говорится в сообщении.

Байкальская волна опаснее морской, поскольку она круче и идет чаще. Она не просто раскачивает судно, а может легко его опрокинуть. Выгрести на веслах против ураганного ветра невозможно. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники МЧС призывают водителей судов воздержаться от выходов на акваторию Байкала.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия
Реклама на ТАСС
В Госдуме считают, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть западные санкции
Она будет находиться на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС