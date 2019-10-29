МЧС предупредило о сильном шторме на Байкале

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Шторм с порывами ветра до 38 м/с ожидается 30 октября на Байкале. Сообщение об ухудшении погодных условий во вторник распространила пресс-служба главка МЧС России по Иркутской области.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября местами по средней части озера Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 35-38 м/с. <…> По словам специалистов, периоды с октября до середины января считаются наиболее опасными для судоходства. В это время волнения на Байкале постоянны, волны достигают высоты 5,5 и более метров. Характерной является наличие "толчеи", возникающей при встрече противоположно направленных волн", - говорится в сообщении.

Байкальская волна опаснее морской, поскольку она круче и идет чаще. Она не просто раскачивает судно, а может легко его опрокинуть. Выгрести на веслах против ураганного ветра невозможно. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники МЧС призывают водителей судов воздержаться от выходов на акваторию Байкала.