Объединенная зерновая компания и власти Алтайского края вместе займутся развитием экспорта

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания и Минсельхоз Алтайского края заключили во вторник соглашение, в рамках которого совместно займутся развитием экспортного потенциала регион. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по взаимодействию с органами госвласти Владимир Печеный.

"Соглашение с Минсельхозом [края], как и с регионом определяет общие базовые условия сотрудничества. В данном случае задача компании - наладить прямое взаимодействие с производителями зерна регионов Сибири, в частности - Алтайского края, который обладает колоссальным потенциалом. Потенциал работы с компанией - около 140 тыс. тонн зерна в сезон. <…> Я надеюсь, что рамочное соглашение с Минсельхозом и конкретная работа с сельхозпроизводителями позволят из года в год наращивать объемы экспортного потенциала региона", - сказал он на открытии аграрной международной выставки "АгроЭкспоСибирь".

По словам Печеного, задача компании - наращивать логистические возможности, в планах - строительство зерновых грузоформирующих узлов в Сибири, чтобы можно было зерно от производителей накапливать и в поездах-зерновозах быстро доставлять в экспортные терминалы. Компания владеет каналом в Новороссийске и наращивает там мощности на экспорт.

Объединенная зерновая компания - предприятие с государственным участием, выполняющая госзадания. Печеный отметил, что в компании сейчас корректируют стратегию до 2024 года на базе целей значительного увеличения экспорта зерновых - конкретную географию расположения зерновых грузоформирующих узлов, где будет присутствовать и Сибирь, представят совету директоров в ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза Алтайского края, предмет соглашения - установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере торгово-закупочной деятельности и развития рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Приоритеты документа - устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение национальной продовольственной безопасности РФ и увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Международная выставка "АгроЭкспоСибирь" проходит в Барнауле с 29 по 31 октября при поддержке Минсельхоза Алтайского края. В ней принимают участие отечественные и зарубежные производители и поставщики техники для агропромышленного комплекса. В рамках выставки также проводится форум "АПК Сибири - Настоящее и будущее", на котором более 80 ведущих российских и зарубежных экспертов обсуждают темы цифровизации сельского хозяйства, молочного и мясного скотоводства, экспорта, интенсификации растениеводства, кормопроизводства.