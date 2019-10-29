Мэрия Новосибирска определила подрядчика для строительства станции метро "Спортивная"

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Строительная компания "Градопроект" стала подрядчиком для выполнения работ стоимостью 376 млн рублей по строительству новой станции метро "Спортивная" в Новосибирске, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Мэрия Новосибирской области 14 октября объявила конкурс на проведение работ стоимостью 376 млн рублей по строительству новой станции метро "Спортивная". Максимальная цена работ составила 376 млн рублей. Торги назначили на 21 октября, однако 28 октября на сайте госзакупок появилась информация о том, что аукцион был признан несостоявшимся.

"В ходе конкурсных процедур было подано две заявки. Однако во время проведения торгов участники не согласились понижать цену закупки. Именно поэтому аукцион признан несостоявшимся. По правилам, в такой ситуации побеждает компания, которая раньше подала заявку. Таким образом, победителем стала новосибирская компания ООО "Строительная компания "Градопроект", - сказал Черепанов.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения замечаний. Положительное заключение экспертизы мэрия получила 20 августа. Начальная цена контракта составляла почти 2,63 млрд рублей, работы необходимо выполнить до ноября 2021 года.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Предприятие ООО "Строительная компания "Градопроект" зарегистрировано в Новосибирске в 2009 году. Основным направлением деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.