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Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Новосибирске

В Ленинском районе Toyota Camry столкнулась с Kia Rio

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в Новосибирске после столкновения с другой машиной. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 15:50 (11:50 мск) в Ленинском районе города. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с автомобилем Kia Rio, Toyota въехала в световую опору, сбив по пути трех пешеходов: двух женщин и мужчину. "Все трое пешеходов доставлены в больницу", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работает экипаж ГИБДД, ее обстоятельства выясняются.

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РоссияНовосибирская область
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