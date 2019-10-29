Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов в Новосибирске после столкновения с другой машиной. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 15:50 (11:50 мск) в Ленинском районе города. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с автомобилем Kia Rio, Toyota въехала в световую опору, сбив по пути трех пешеходов: двух женщин и мужчину. "Все трое пешеходов доставлены в больницу", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работает экипаж ГИБДД, ее обстоятельства выясняются.