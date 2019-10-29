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Алтайские власти опровергли информацию о закрытии единственной школы в селе Большая Тихая

По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, здание учебного заведения находится в аварийном состоянии и пока не используется, а детей возят на учебу в соседнее село

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края опровергли информацию о том, что в селе Большая Тихая Солонешенского района закрылась единственная школа в связи с увольнением педагога и дети уже два месяца якобы не имеют возможности учиться. Как уточнил ТАСС глава района Виктор Горбачев, здание школы находится в аварийном состоянии и пока не используется, а детей возят на учебу в соседнее село.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что школу в селе Большая Тихая закрыли из-за отсутствия учителей - последняя из них уехала из села и дети уже два месяца не ходят на занятия.

"В селе Большая Тихая созданы необходимые условия для получения школьного образования - распространенная в соцсетях информация, что в селе дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности", - сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Как пояснил ТАСС глава района Виктор Горбачев, здание школы пока не используется из-за того, что находится в аварийном состоянии. Ранее в нем работала один учитель пенсионного возраста и не из Алтайского края - она отработала в селе год и уехала. В школе числятся 4 ребенка, кроме того, один ребенок учится на дому - к нему приезжает педагог. Сейчас детей временно возят на обучение в филиал Тумановской средней школы в село Карпово - дорога туда занимает 15-20 минут. Автобус закреплен за школой села Большая Тихая.

"За школой закреплен автобус и школа не закрыта, подвоз - временная мера, согласованная с родителями", - уточнили в пресс-службе правительства края.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, в селе Большая Тихая проживает 78 человек. По словам председателя комитета по образованию Солонешенского района Надежды Шедереко, на сегодня день ведется поиск учителя, но острой потребности в вакансии нет, так как созданы необходимые условия для получения образования. По данным пресс-службы правительства региона, с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2019 года зарплата педагога в школе Большая Тихая увеличивается в сравнении с 2018 годом на 50%. Также новому педагогу будет предоставлено жилье. Вопрос поиска педагога относится к полномочиям муниципалитета, находится на контроле в Минобрнауки Алтайского края.

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РоссияАлтайский край
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