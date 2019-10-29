"Росводоканал" инвестирует за пять лет в модернизацию сетей Омска более 2 млрд рублей

ОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Компания "Омскводоканал" (входит в группу компаний "Росводоканал") в ближайшие пять лет инвестирует в развитие систем водоснабжения и водоотведения Омска более 2 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной энергетической комиссии (РЭК).

"Общий объем инвестиций программы на пять лет составит более 2 млрд рублей, в том числе на 2020 год 435,3 млн рублей без НДС. Принятие новой инвестиционной программы АО "Омскводоканал" не приведет к превышению ограничений платы граждан за коммунальные услуги", - говорится в сообщении. Источниками финансирования программы станут инвестиционная прибыль, плата за подключения к водоснабжению и прочие нетарифные источники.

В РЭК Омской области уточнили, что из этой суммы 324 млн рублей будет направлено на модернизацию системы водоснабжения. Основная часть средств уйдет на строительство, модернизацию и реконструкцию существующих объектов для снижения их уровня износа. Компания также планирует проложить новые сети для подключения абонентов и заменить часть насосного оборудования.

На сферу водоотведения будет направлено около 1,95 млрд рублей. Среди основных проектов - завершение строительства модуля термокаталитического окисления осадка сточных водных канализации, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания стоков, системы уплотнения избыточного ила и строительство песколовок. Также "Росводоканал" намерен реконструировать две канализационные насосные станции и ряд коллекторов, построить ливневую и дренажную канализации на четырех насосных станциях.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть компаний, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионниках и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.