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Сильный ветер сорвал крыши и повредил линии электропередачи в регионах Сибири

Из-за погодных условий компания "Сибирская легкая авиация" отменила авиарейсы в труднодоступные населенные пункты на севере Томской области

ТАСС, 29 октября. Ветер скоростью до 30 м/с во вторник стал причиной нескольких ЧП в регионах Сибири - сорвал несколько крыш в зданиях в Хакасии и Кемеровской области, повредил линии электропередачи в регионах Сибири и стал причиной отмены авиарейса на севере Томской области.

Сорванные крыши и упавшие остановки

Ухудшение погоды и ЧП наблюдаются в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, в Республике Хакасия и Красноярском крае. В этих регионах сильный ураганный ветер скоростью порядка 30 м/с, объявлены штормовые предупреждения, сообщают экстренные службы субъектов Сибири.

В Хакасии порывы ветра, которые местами достигают 25-30 м/c, сорвали крышу со здания начальной школы и здания администрации сельского совета в селе Беренжак Ширинского района. В городе Абаза без крыши осталось здание Ростелекома - крышу сорвало ураганным ветром, однако в настоящий момент оборудование изолировано и работает в штатном режиме, сообщила журналистам пресс-служба правительства республики.

По данным ГУ МЧС Алтайского края, в регионе порывы ветра возможны до 32 м/c, в отдельных районах дожди. В городе от порывов ветра валятся деревья, срывает шифер с крыш.

"В Индустриальном районе на доме колышется на ветру навесной фасад - обшивка. Специалисты обошли всех жителей дома, люди убрали со двора машины, чтобы их не задело в случае, если фасад обрушится. Сегодня ремонтировать его не могут - это опасно из-за ветра. Завтра там начнутся ремонтные работы", - сообщили ТАСС в мэрии Барнаула.

Подобные инциденты произошли и в Кемеровской области. Ветер в кузбасском городе Белово сорвал часть кровли на местной школе, однако обошлось без пострадавших. В Ленинске-Кузнецком из-за сильного ветра с крыши крупного торгового центра на землю сорвалась часть кровельного покрытия. Пострадавших из-за срыва кровли нет, последствия происшествия работники ТЦ устраняют собственными силами.

Отмена авиарейса и перебои с электричеством

В Томской области, где также наблюдаются порывы ветра со скоростью порядка 30 м/c, во избежание происшествий из-за погодных условий были отменены авиарейсы компании "Сибирская легкая авиация" в Новый Васюган и Каргасок - труднодоступные населенные пункты на севере Томской области. Их планируется осуществить завтра.

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Колпашевского района, во избежание происшествий единственный быстрый путь в город Колпашево, который отделен от юга региона рекой Обь, - паромную переправу - во вторник закрыли.

Также в нескольких регионах наблюдаются нарушения электроснабжения из-за сильных порывов ветра. На севере Томской области в городе Кедровый утром во вторник на 4,5 часа были обесточены 10 многоквартирных домов и медицинский центр - непогода стала причиной поломки подстанции "Россетей".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ПАО "Томская распределительная компания" (входит в группу компаний "Россети") снабжение потребителей было восстановлено по резервной линии в 8:22 по местному времени. "В данный момент на подстанции идут восстановительные работы, в которых задействован весь персонал Кедровского сетевого участка "Россети Томск". Со вчерашнего дня компания переведена в режим повышенной готовности. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, ситуация находится под полным контролем энергетиков", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области ТАСС сообщили, что порывы ветра привели к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии в двух районах. "Были локальные отключения нескольких населенных пунктов Тюкалинского и Крутинского районов, которые устранялись в течение 2-х часов. От населения жалобы на отключения и разрушения конструкций в оперативно-дежурную смену и ЕДДС не поступали", - сказал собеседник агентства.

Перебои в энергоснабжении зафиксированы в пяти районах Хакасии. "Из-за сложных погодных условий на территории Хакасского филиал "Россети Сибирь" введен особый режим работы - все аварийные подразделения в круглосуточном режиме обеспечивают энергоснабжение региона. На восстановительных работах задействовано 27 бригад или 81 специалист и 52 единицы техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

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