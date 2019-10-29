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Крупнейшая угольная компания Новосибирской области займется обучением одаренных школьников

Учащиеся 7-11 классов будут разрабатывать проекты по энергетике и горному делу

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Новосибирская компания "Сибантрацит" - один из крупнейших мировых производителей угля - совместно с центром одаренных детей "Альтаир" займется обучением талантливых ребят в регионе. Школьники будут разрабатывать проекты по энергетике и горному делу, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе угольной компании.

"Альтаир" расширяет наши возможности как работодателя в поиске талантливых детей, мы работаем со школьниками 7-11 классов по профориентационной работе. Это победители олимпиад, конкурсов. В нашем регионе они формируют профильные смены на базе лагеря Кошевого, мы на правах индустриального партнера в них участвуем. Наши специалисты с детьми разрабатывают два проекта: умная энергетика и беспилотные аппараты, которые используются в геологии", - сказала представитель пресс-службы.

Итоги работы компании с талантливыми детьми будут подведены в мае 2020 года, выпускников смен ожидает денежное вознаграждение. "Выпускники 11-х классов плавно "перетекают" в наше взаимодействие с вузами, где мы уже включаем нашу целевую программу подготовки. Они поступают в вузы по нашим специальностям и приходят к нам на работу, получается образовательный цикл", - пояснила сотрудница пресс-службы.

Компания "Сибирский антрацит" добывает уголь наивысшего по международной шкале класса - Ultra High Grade. Продукция в основном используется в металлургической промышленности, до 95% продаж осуществляется на экспорт.

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РоссияСвердловская область
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