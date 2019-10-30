Жители 35 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии из-за ухудшения погоды произошло в 35 населенных пунктах Иркутской области с населением 19,4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

30 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигают 21 метра в секунду.

"На 08:00 часов утра на контроле Главного управления находится аварийное отключение электроэнергии в 35 населенных пунктах шести районов Иркутской области: Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском районах. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в этих населенных пунктах проживают 19,4 тыс. человек.