Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители 35 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды

В них проживают 19,4 тыс. человек

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии из-за ухудшения погоды произошло в 35 населенных пунктах Иркутской области с населением 19,4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

30 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигают 21 метра в секунду.

"На 08:00 часов утра на контроле Главного управления находится аварийное отключение электроэнергии в 35 населенных пунктах шести районов Иркутской области: Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском районах. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в этих населенных пунктах проживают 19,4 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
В селах Томской области восстановлено энергоснабжение
Ранее оно было нарушено сильным ветром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС