В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Порывы ветра сорвали кровлю с крыши пятиэтажного дома в городе Тулуне (Иркутская область). Никто не пострадал, однако оказались повреждены восемь припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

30 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигают 21 м/с.

"На улице Островского в городе Тулуне вследствие порывов ветра произошел срыв кровли на двухподъездном пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. Повреждено восемь легковых автомобилей. Погибших, травмированных нет. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы силы Тулунского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцами были расчищены завалы и проходы к подъездам, проезд освобожден от мусора", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

В пресс-службе администрации Тулуна ТАСС уточнили, что ветром сорвало кровлю со стропильной системой. В результате в одном из соседних домов повредило балкон, в другом - разбило окно. В доме, где сорвало кровлю, проживают 69 человек, их расселения не требуется, сейчас власти муниципалитета решают вопрос с капитальным ремонтом крыши. Коммунальные службы города продолжают разбор завалов. В среду в Тулуне около трех градусов тепла, без осадков.

Город Тулун с населением около 42 тыс. человек находится в 350 км от Иркутска.