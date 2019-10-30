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Житель Петербурга оштрафован за полет на вертолете над Саяно-Шушенской ГЭС

Сумма штрафа составила 2 тыс. рублей

ТАСС, 30 октября. Житель Санкт-Петербурга за несанкционированный полет на вертолете над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (ГЭС) в Хакасии оштрафован на 2 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Житель Санкт-Петербурга, выполняя в частных целях полет на вертолете Robinson R-44 по территории Республики Хакасия, отклонившись от согласованного ему органами аэронавигации маршрута, пролетел над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. <…> пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот нарушил федеральные правила использования воздушного пространства, а также приказ Минтранса России о запретных зонах, в том числе гидроэлектростанции, над которой полеты запрещены. Полет состоялся в июле этого года.

Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Расположена на реке Енисее, на границе между Красноярским краем и Хакасией.

Теги
РоссияКрасноярский край
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