В селах Томской области восстановлено энергоснабжение

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники компании "Россети Томск" полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Томской области, которое было нарушено накануне сильным ветром. В регионе из-за стихии отключения произошли в 97 селах и поселках, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Томская распределительная компания" (входит в группу компаний "Россети").

Ухудшение погоды и ЧП наблюдались в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, в Хакасии и Красноярском крае. В этих регионах из-за сильного ветра, дувшего со скоростью 30 м/с, объявлены штормовые предупреждения. Из-за погодных условий к вечеру вторника было нарушено электроснабжение в 17 селах Томской области.

"Россети Томск" восстановили электроснабжение в районах области <…> Были завершены основные работы на линиях 110/35/10 кВ (населенный пункт или часть района). Ночью восстановили электроснабжение на локальных участках линий 0,4 кВ (несколько домов или улица)", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что полностью или частично электроснабжение отсутствовало в 97 населенных пунктах региона, среднее время перерыва электроснабжения составило 92 минуты. Наиболее значимым отклонением было повреждение линии Асино-Комсомольская - из-за этого одновременно без света находилось более 17 тыс. человек в нескольких районах области.

К настоящему моменту компания работает в штатном режиме.