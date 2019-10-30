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В Иркутской области число оставшихся без света населенных пунктов выросло до 47

Причиной аварийного отключения стал ветер

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Иркутской области, где из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии, увеличилось с 35 до 47, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

30 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигают 21 метра в секунду.

"На данный момент без электроэнергии остаются 47 населенных пунктов, в них проживают более 22 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

По данным на 08:00 (03:00 мск) среды без света оставались 35 населенных пунктов, в которых проживают 19,4 тыс. человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы Иркутской электросетевой компании, отключения произошли из-за шквалистого ветра, дождя и снега, в некоторых случаях причиной перебоев с электроснабжением стали обрывы проводов из-за упавших деревьев. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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РоссияИркутская область
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