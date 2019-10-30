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В Красноярском крае горит коровник на площади 1,5 тыс. кв. метров

По данным МЧС, пострадавших нет

ТАСС, 30 октября. Коровник загорелся в населенном пункте Никольское Красноярского края на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Красноярском крае, в Уярском районе, в населенном пункте Никольское горит коровник на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет, 58 коров эвакуировано", - сказали в ведомстве.

От МЧС в тушении задействовано 4 единицы техники и 12 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что пожар локализован.

"Уярский район, населенный пункт Никольское, горит коровник. Локализация в 11:47 (07:47 мск) на 1,5 тыс. кв. метров", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский край
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