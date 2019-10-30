Поликлинику в кузбасском Белогорске временно закрыли из-за затопления после дождей

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Единственная поликлиника в кузбасском поселке городского типа Белогорск Тисульского района, где проживают более 2,5 тыс. человек, приостановила работу из-за затопления здания амбулатории после дождей. Решается вопрос о временном размещении амбулатории в другом здании, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

"Во вторник [29 октября] в Белогорске из-за погодных условий (трехдневные дожди) здание, в котором расположена амбулатория, были вынуждены обесточить во избежание замыкания [электропроводки] и прекратить прием пациентов. <…> Совместно с администрацией района прорабатывается вопрос поиска помещения для временного размещения и оказания медицинской помощи жителям", - уточнили в пресс-службе.

Ежедневно в амбулаторию Белогорска за медицинской помощью обращались до 20 местных жителей, работал дневной стационар. Сейчас в поселок направлен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который оборудован двумя кабинетами для специалистов, они начнут прием пациентов в среду. С 4 ноября в Белогорске будет работать передвижная модульная врачебная амбулатория с процедурным кабинетом. Мобильные медпункты будут функционировать до тех пор, пока не будет решен вопрос с размещением поликлиники в капитальном здании.

Как пояснил ТАСС главный врач Тисульской районной больницы Денис Кузьмин, поликлиника в Белогорске располагалась на первом этаже аварийного трехэтажного здания, в котором притекала кровля. Летом текущего года было принято решение о строительстве в поселке нового модульного быстровозводимого здания для амбулатории.

"Подписан контракт на строительство нового модульного здания, срок исполнения контракта - до конца декабря 2019 года, подрядчики из Москвы уже прилетали, смотрели площадку. Конструктивы здания, как они пояснили, уже находятся в производстве, они планировали на следующей неделе заходить на площадку и начинать работы", - сказал Кузьмин.

В течение недели в Кузбассе наблюдаются обильные дожди. В Новокузнецке объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в реке Томь до отметок, близких к критическим, и угрозы подтопления населенных пунктов. В среду осадки сохранятся лишь в отдельных районах на востоке региона и в горных районах на юге области.