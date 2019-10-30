Красноярский край в 2019 году добился рекордной урожайности зерновых

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Красноярский край в 2019 году собрал 2,413 млн тонн зерна в бункерном весе, это один из самых высоких показателей в истории региона. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер краевого правительства - министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.

"Уже можно говорить, что уборка зерновых и зернобобовых завершена. Обмолочено 915 тыс. га., что составляет 100% площади. Намолочено 2,413 млн т в бункерном весе, при урожайности 26,38 центнера с гектара. Это плюс 263 тыс. тонн в валовом весе к прошлому году, при росте урожайности на три центнера с гектара", - сказал Шорохов добавив, что показатели в окончательном виде будут известны в течение ближайших 10 дней. "Это будет одна из наивысших урожайностей за советское и постсоветское время", - сказал Шорохов.

Как уточнил ТАСС министр, увеличение урожайности было связано с усилением мер государственной поддержки и ростом культуры земледелия. "По югу края мы действительно добавили господдержки в части приобретения средств химической защиты растений, у нас там за последние пять лет - три-четыре года то засуха, то еще что-то. И культура земледелия улучшилась: это и подготовка земли с осени, это некоторые вещи, связанные с обработкой земли", - отметил Шорохов.

Урожайность картофеля в 2019 году увеличилась на 40 центнеров с гектара до 184 ц/га. Было собрана 95 тыс. тонн. Рост урожайности в овощеводстве составил 43 ц/га до 276 ц/ га.