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Полицейские перекрыли канал поставок в Россию синтетических наркотиков

Одного из его предполагаемых организаторов задержали на станции Инской Западно-Сибирской железной дороги

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полицейские перекрыли канал поставок в Россию синтетических наркотиков из Восточной Азии. Как рассказала ТАСС в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе обысков у предполагаемого правонарушителя изъяли 10 кг запрещенных веществ.

"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России во взаимодействии с оперативниками управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных поставках синтетических наркотиков из Восточной Азии авиационным и железнодорожным транспортом в различные регионы России с целью их дальнейшего сбыта через интернет-магазины", - рассказала Волк.

По ее словам, один из предполагаемых организаторов нелегального канала перевозки наркотических средств был задержан на железнодорожной станции Инской Западно-Сибирской железной дороги. "В ходе личного досмотра и обыска по месту фактического проживания фигуранта обнаружено и изъято более 10 кг синтетических наркотиков, а также оборудование и материалы для приготовления их к сбыту", - добавила представитель ведомства.

МВД по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в особо крупном размере). Суд арестовал задержанного. Кроме того, полицейские задержали соучастники противоправной деятельности, ликвидировали сеть интернет-магазинов по продаже наркотиков на территории Новосибирской области.

Теги
РоссияНовосибирская область
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