Осужденные за попытку убийства курсанты ФСИН в Новокузнецке не смогли оспорить приговор

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отклонил апелляционные жалобы троих бывших курсантов Кузбасского института ФСИН России, которые в июле текущего года были приговорены судом Новокузнецка к лишению свободы на сроки от 8,5 до 13 лет за организацию и покушение на убийство однокурсницы. Приговор в отношении всех осужденных оставлен без изменений, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Кузбассе.

"Центральный районный суд г. Новокузнецка признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 8 лет 6 месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, также с осужденных взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 млн руб. Все осужденные обжаловали приговор. Кемеровский областной суд сегодня оставил их жалобы без удовлетворения, приговор - без изменения, приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как ранее сообщал ТАСС, преступление было совершено в декабре 2017 года. Трое курсантов Кузбасского института ФСИН решили убить свою однокурсницу, чтобы не возвращать ей крупную сумму денег. Следствием и судом установлено, что осужденные незаконно проникли в квартиру к сокурснице и избили ее до потери сознания. Девушку нашли знакомые, которые забеспокоились, когда она не явилась на занятия.

Курсанты свою вину в совершении преступления в ходе судебных разбирательств не признали. Организатор покушения, несмотря на собранные доказательства, причастность к совершению преступления отрицал. Дело рассматривалось в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей.