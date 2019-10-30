В Новосибирской области по итогам года соберут в бюджет региона 150 млрд рублей налогов

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Налоговые органы Новосибирской области планируют собрать по итогам 2019 года 150 млрд рублей в консолидированный бюджет Новосибирской области. По итогам 9 месяцев было собрано 102,5 млрд рублей, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В 2018 году в Новосибирской области было собрано 140,6 млрд рублей. Темп роста поступлений составил 14,5% к показателю 2017 года. За 2018 год положительная динамика достигнута по всем основным бюджетообразующим налогам. При этом самый большой прирост показали налог на прибыль организаций, НДФЛ и НДС.

"В консолидированный бюджет Новосибирской области у нас плановое задание 150 млрд рублей [направить]. Сегодня мы идем с небольшим отставанием, но надеемся, что 150 млрд нам удастся в консолидированный бюджет собрать", - сказал Легостаев.

При этом по итогам 9 месяцев 2019 года, поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области составили 102,5 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. В областной бюджет поступило 83,3 млрд рублей, произошло увеличение на 2,4%, в муниципальные бюджеты - 19,2 млрд рублей. По словам Легостаева, в настоящее время ожидается рост показателя собираемых налогов, поскольку многие налогоплательщики сдали отчетность за 3 квартал текущего года, однако проанализировать ее налоговые органы пока не успели.

Кроме того он отметил, что налоговые органы региона надеются преодолеть отметку в 150 млрд рублей по сбору налогов на обязательное социальное страхование. В настоящее время собрано 103,4 млрд рублей, что на 7,7% выше, чем показатель прошлого года. Плановый показатель на 2019 года установлен в размере 148 млрд рублей.