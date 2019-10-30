В Сибири устраняют последствия сильного ветра, повредившего ЛЭП и сорвавшего крыши домов

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Последствия сильного шквалистого ветра скоростью до 30 метров в секунду, из-за которого накануне были сорваны крыши, повалены деревья, повреждены линии электропередачи, устраняют в регионах Сибири.

Ухудшение погоды отмечалось во вторник в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, Хакасии и Красноярском крае, были объявлены штормовые предупреждения. Из-за сильного ураганного ветра со скоростью до 30 метров в секунду в этих регионах местами были сорваны крыши домов, произошли обрывы линий электропередачи.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий 29 октября в городе произошло 24 происшествия, в том числе пять обрывов воздушных линий электропередачи, один обрыв линии освещения, госпитализирован один человек. "Восстановительные работы планируется полностью завершить до 1 ноября", - говорится в сообщении. Большую часть последствий ураганного ветра городские и районные службы Новосибирска, управляющие компании, строительные организации уже устранили.

По данным пресс-службы правительства Омской области, порывом ветра сорвало крышу с сельского дома культуры в селе Белогривка Большеуковского района, ее планируется восстанавливать за счет средств резервного фонда правительства и районного бюджета, работы начнутся в ближайшие дни. Повреждены крыши домов в селе Становка.

В городе Тулуне и поселке Алзамай Иркутской области порывами ветра скоростью до 23 метров в секунду были сорваны кровли двух жилых домов. В поселке Юрты Тайшетского района сорвало кровлю со здания профучилища № 58.

Отключения от электроснабжения

Сильный ветер повредил электрические сети в Республике Алтай и Омской области, в Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях. Как сообщается на сайте "Россети Сибирь", для ликвидации последствий стихии в общей сложности было задействовано 234 бригады, 533 человека и 248 единиц техники. В среду энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности. Продолжается ликвидация повреждений в Хакасии, Кузбассе, Алтайском крае.

В Иркутской области в результате аварийного отключения электроэнергии из-за сильного ветра без света остались 47 населенных пунктов. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, это 8 тысяч жилых домов с населением 22,1 тысячи человек, 117 социально значимых объектов.

В Томской области из-за непогоды была перекрыта единственная паромная переправа в городе Колпашево, без электричества временно остались жители 97 населенных пунктов Томской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Томская распределительная компания" (входит в группу компаний "Россети"), к утру среды все работы на сетях были завершены. Как уточнили агентству в ЕДДС Колпашевского района, паромное сообщение с райцентром было восстановлено.

Кроме того, во вторник из-за погодных условий были отменены авиарейсы компании "Сибирская легкая авиация" из Томска в Новый Васюган и Каргасок. По данным онлайн-табло, позднее авиасообщение было возобновлено.