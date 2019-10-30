Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сибири устраняют последствия сильного ветра, повредившего ЛЭП и сорвавшего крыши домов

В Новосибирске в связи с ухудшением погодных условий 29 октября произошло 24 происшествия

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Последствия сильного шквалистого ветра скоростью до 30 метров в секунду, из-за которого накануне были сорваны крыши, повалены деревья, повреждены линии электропередачи, устраняют в регионах Сибири.

Ухудшение погоды отмечалось во вторник в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях, Хакасии и Красноярском крае, были объявлены штормовые предупреждения. Из-за сильного ураганного ветра со скоростью до 30 метров в секунду в этих регионах местами были сорваны крыши домов, произошли обрывы линий электропередачи.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий 29 октября в городе произошло 24 происшествия, в том числе пять обрывов воздушных линий электропередачи, один обрыв линии освещения, госпитализирован один человек. "Восстановительные работы планируется полностью завершить до 1 ноября", - говорится в сообщении. Большую часть последствий ураганного ветра городские и районные службы Новосибирска, управляющие компании, строительные организации уже устранили.

По данным пресс-службы правительства Омской области, порывом ветра сорвало крышу с сельского дома культуры в селе Белогривка Большеуковского района, ее планируется восстанавливать за счет средств резервного фонда правительства и районного бюджета, работы начнутся в ближайшие дни. Повреждены крыши домов в селе Становка.

В городе Тулуне и поселке Алзамай Иркутской области порывами ветра скоростью до 23 метров в секунду были сорваны кровли двух жилых домов. В поселке Юрты Тайшетского района сорвало кровлю со здания профучилища № 58.

Отключения от электроснабжения

Сильный ветер повредил электрические сети в Республике Алтай и Омской области, в Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях. Как сообщается на сайте "Россети Сибирь", для ликвидации последствий стихии в общей сложности было задействовано 234 бригады, 533 человека и 248 единиц техники. В среду энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности. Продолжается ликвидация повреждений в Хакасии, Кузбассе, Алтайском крае.

В Иркутской области в результате аварийного отключения электроэнергии из-за сильного ветра без света остались 47 населенных пунктов. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, это 8 тысяч жилых домов с населением 22,1 тысячи человек, 117 социально значимых объектов.

В Томской области из-за непогоды была перекрыта единственная паромная переправа в городе Колпашево, без электричества временно остались жители 97 населенных пунктов Томской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Томская распределительная компания" (входит в группу компаний "Россети"), к утру среды все работы на сетях были завершены. Как уточнили агентству в ЕДДС Колпашевского района, паромное сообщение с райцентром было восстановлено.

Кроме того, во вторник из-за погодных условий были отменены авиарейсы компании "Сибирская легкая авиация" из Томска в Новый Васюган и Каргасок. По данным онлайн-табло, позднее авиасообщение было возобновлено.

Теги
РоссияИркутская областьАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
Реклама на ТАСС
Томский вуз планирует испытать беспилотники для доставки еды и книг в студгородке
Полученный опыт будет применяться в кампусе на 20 тыс. мест, который создается на левом берегу реки Томь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС