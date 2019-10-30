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Полиция начала проверку в связи с избиением общественного активиста в Иркутской области

Предполагаемых нападавших на Сергея Угляницу зафиксировали камеры наружного наблюдения

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области начала доследственную проверку по факту избиения экс-депутата думы города Усолье-Сибирское, общественного активиста Сергея Угляницы. Об этом в среду говорится в сообщении регионального главка МВД.

"По факту причинения телесных повреждений гражданину межмуниципальным отделом МВД России "Усольский" проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Мотивы совершенного деяния устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что идет поиск злоумышленников и свидетелей нападения. Предполагаемых нападавших зафиксировали камеры наружного наблюдения, фрагмент видеозаписи пресс-служба предоставила СМИ. На ней по улице идут двое мужчин в темной одежде, их лица скрыты капюшонами.

Как ранее сообщал ТАСС, на Угляницу напали во вторник в Усолье-Сибирском. Он поставил автомобиль в гараж, а когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать нападение.

Предприниматель Сергей Угляница с 2012 года по 2017 год был депутатом думы Усолье-Сибирского, с 2009 года состоял в КПРФ, в 2017 году вышел из партии. После того как вошел в оппозицию к коммунистической партии, стал вести общественную деятельность, участвовать в различных акциях протеста. Также он регулярно выдвигает свою кандидатуру на выборах разных уровней.

Теги
РоссияИркутская область
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