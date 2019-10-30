В Иркутской области восстановили энергоснабжение 29 населенных пунктов

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение 29 населенных пунктов восстановили в Иркутской области, где в среду из-за непогоды остались без света 47 поселений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

13 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигают 23 метров в секунду.

"По состоянию на 16:00 (11:00 мск), отключенными остаются 18 населенных пунктов, 21 социально-значимый объект и 3952 жилых дома, в которых проживают 9,4 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, энергоснабжение восстановлено в 29 населенных пунктах.