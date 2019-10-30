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Месторождение песка "Кучино" в Новосибирске планируют отработать за пять лет

По словам гендиректора компании "Старица" Константина Хоруженко, после рекультивации на территории вместо болота появится озеро

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Компания "Старица", имеющая лицензию на разработку песчаного месторождения "Кучино" в Новосибирске, против которого выступают некоторые местные жители, отработает месторождение быстрее отведенных сроков, к 2025 году, решение не связано с протестами горожан. После рекультивации на территории вместо болота появится озеро, сообщил на пресс-конференции журналистам генеральный директор компании "Старица" Константин Хоруженко.

"Лицензия выдана до 2029 года, но мы свои месторождения отрабатываем значительно быстрее, мы рассчитываем отработать этот участок за 4-5 лет, думаю, пять лет. <…> Извлекаемые запасы - это порядка 2,5 млн кубических метров", - сказал Хоруженко.

Он отметил, что после рекультивации участка вместо болота появится озеро. По мнению Хоруженко, это благоприятно скажется на качестве жизни местных жителей.

"Я сильно надеюсь, что люди задумаются и поймут то, что в результате нашей работы они получат гораздо больше плюсов, чем минусов. Я говорю о том, что вместо болота с помойками они получат озеро. Это и рост стоимости их земельных участков, рост стоимости их домов. Это другое качество жизни", - сказал Хоруженко.

Ранее в мэрии Новосибирска ТАСС сообщали, что результаты аукциона на право пользования участком недр "Месторождение Кучино" в Ленинском районе города Новосибирска утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области в декабре 2014 года. Лицензия на пользование недрами сроком до 29 декабря 2029 года выдана ООО "Старица" департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. В мэрии отметили, что земельный участок площадью 27,6 га передан мэрией города Новосибирска ООО "Старица" по договору аренды для использования с целью разведки и добычи песчано-гравийных материалов.

В последние месяцы активисты в Новосибирске выходят на митинги против разработки песчаного карьера, который находится на территории микрорайонов Балластный и Ленинский в непосредственной близости от домов. В настоящее время люди перекрыли съезд спецтехники с дороги к месту разработки и препятствуют прокладки электрического кабеля, необходимого для дальнейшей работы.

Теги
РоссияНовосибирская область
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