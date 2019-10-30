Школу на 1275 человек начали строить в пострадавшем от паводков Тулуне

"В микрорайоне Угольщиков, там, где строят первую очередь двухэтажных многоквартирных домов, начато возведение школы на 1275 учащихся", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Школу на 1275 учеников начали возводить в Тулуне в строящемся микрорайоне для пострадавших от паводка жителей. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Школа будет состоять из пяти учебных блоков, в ней будет два бассейна. Объект должны сдать к 15 августа 2020 года. Чтобы обеспечить теплом новую школу и другие социальные объекты, на котельной Тулуна установят дополнительный котел.

Тулун сильнее всего в Иркутской области пострадал от летнего наводнения. Для тех, кто лишился жилья, в микрорайонах Угольщиков и Березовая роща строят многоэтажные и индивидуальные дома. Также возведут по три школы и детских сада. Часть нового жилья будет готова к концу года, завершить строительство домов должны к октябрю 2020 года.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.