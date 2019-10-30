Суды Иркутской области удовлетворили 90% исков пострадавших от наводнения жителей

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Суды Иркутской области рассмотрели и удовлетворили 7,6 тыс. исков из 8,4 тыс., которые подали жители пострадавших от паводка районов, а также прокуроры в их интересах, чтобы доказать право на получение материальной помощи, денежных компенсаций или нового жилья. Случаев отказа в удовлетворении исков не было, оставшиеся заявления еще находятся на рассмотрении, сообщила в среду журналистам представитель региональной прокуратуры Жанна Шебетникова.

"У нас прокуроры подали 3200 исков в суды. В основном иски были в интересах социально незащищенных граждан, которые не могут самостоятельно защищать свои права. Это пенсионеры, многодетные семьи, другие граждане, которые нуждаются в особой социальной защите. И самостоятельно граждане подали в суд 5248 заявлений (всего 8448 - прим. ТАСС). <…> Прокурорских исков из общей цифры рассмотрено и удовлетворено 3 тыс. 92, поданных гражданами самостоятельно - 4 тыс. 525 (всего 7617 - прим. ТАСС). Случаев отказа у нас не было", - сказала Шебетникова.

Нерассмотренными остаются более 800 исков.

По словам представителя прокуратуры, для подтверждения права пострадавшего на получение помощи в суде необходимо представить большой объем доказательств, в том числе это справки от участкового, из поликлиник, детских садов, школ, также нужно привести в суд как минимум двух свидетелей, которые подтвердят факт проживания гражданина в поврежденном паводком доме.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время наводнения уже получили более 6 тыс. семей или 95% от тех, то подал заявления. Кроме того, пострадавшие получили материальные выплаты на общую сумму 2 млрд 580 млн рублей, сообщал 16 октября вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.