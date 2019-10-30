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Число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске увеличилось до 16

Ранее сообщалось о 12 пострадавших

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Шестнадцать человек, по уточненным данным, получили травмы в результате столкновения пожарной машины, такси и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В среду днем пожарная машина, маршрутный автобус и легковой автомобиль Nissan столкнулись в Томске на проспекте Мира. Ранее сообщалось о 12 пострадавших, состояние двоих из них медики оценивали как тяжелое.

"По уточненной информации Территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали 16 человек, в том числе двое детей", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что состояние двоих госпитализированных врачам удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. По данным пресс-службы, 14 пострадавших были доставлены в стационары города, двоим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также одна девочка из двоих пострадавших детей после обследования медиками была отпущена домой, в госпитализации она не нуждалась.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, по сообщениям СМИ о ДТП ведомство начало проверку, следователи и криминалисты выехали к месту происшествия для проведения осмотра и выяснения обстоятельств.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) - добавлена информация в четвертом и пятом абзацах.

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РоссияТомская область
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