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Количество детдомов в Новосибирской области за пять лет сократилось почти вдвое

По данным министерства труда и социального развития региона, это стало возможным благодаря системе по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им своевременной помощи

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Число детских домов в Новосибирской области уменьшилось с 27 до 14 за прошедшие семь лет, благодаря мерам социальной поддержки со стороны региональных социальных служб по устройству в семьи и финансовому обеспечению детей-сирот, сообщила в среду журналистам в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

"Та работа, которая была направлена на профилактику сиротства, приносит свои результаты <…>. В 2013 году [в регионе] было 27 детских домов, <…> там проживало более 2 тыс. сирот. На сегодняшний день у нас осталось 14 таких организаций, там проживает 580 детей. То есть практически в два раза у нас уменьшилось количество детдомов", - сказала Потапова, уточнив, что большую часть воспитанников детских домов составляют подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

По словам замминистра, достичь таких показателей позволила выстроенная система профилактики по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении (пьянство, рукоприкладство в семьях и проч.) и оказанию им своевременной помощи. Принятые меры позволяют ежегодно сокращать количество таких семей. "Ежегодно участковые службы принимают меры по борьбе с беспризорностью, наркоманией, алкоголизмом, суицидом и прочим. Семьям, которые готовы взять ребенка на попечительство, или приемным оказываются различные меры ежемесячной финансовой поддержки", - сказала она.

"Мы не сокращали детдома искусственно, для достижения каких-то показателей, а детей перевести в другое учреждение. Все происходило естественным путем - детдом закрывался только тогда, когда были устроены все находившиеся в нем дети", - сказала Потапова.

Она добавила, что с 2015 года все организации для детей-сирот прошли реорганизацию. Все центры проживания детей оборудованы по квартирному типу, созданы условия, которые, с одной стороны, повысят уровень жизни воспитанников, а с другой стороны сделают их более подготовленными для самостоятельной жизни в обществе.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития региона, сейчас в Новосибирской области под опекой, в приемных семьях и в детских домах проживает 9686 детей-сирот.

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