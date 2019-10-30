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СГК в 2020 году обеспечит теплом 600 тыс. кв. м нового жилья в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики в ближайший год сконцентрируются на районах Тихие зори, Пашенный, Николаевка, Ветлужанка, а также микрорайонах Слобода весны, Мичуринский и Черемушки, где возводятся новые дома

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) подключит к теплу около 600 тыс. кв. м нового жилья и других зданий, расположенных на левом берегу Красноярска. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Для обеспечения теплоэнергией зданий общей площадью 600 тыс. кв. м СГК гарантировала застройщикам обеспечить 45 Гкал тепла и построить новые трубопроводы в разных районах города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики на ближайший год сконцентрируются на районах Тихие зори, Пашенный, Николаевка, Ветлужанка, а также микрорайонах Слобода весны, Мичуринский и Черемушки, где возводятся новые дома.

Замглавы города Олег Животовов отметил, что у власти есть понимание дальнейшей работы с СГК по всем объектам, которые находятся в горизонте планирования на ближайшие 6-7 лет. "Мы всегда сверяем свое видение развития города с компанией. Более того, при отсутствии возможностей для присоединения мы не выдаем разрешений на строительство, поэтому наш путь совместный, и только таким образом можно решать вопросы развития города", - приводит пресс-служба его слова.

Особенностью Красноярска является то, что основная часть генерирующих мощностей - ТЭЦ - находится на правом берегу, а строительство активнее всего идет на левом. В связи с этим одна из главных задач энергетиков - довести тепло к новым объектам через реку.

Теги
РоссияКрасноярский край
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