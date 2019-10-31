Врачи-гериатры в 2020 году заработают в 11 муниципалитетах Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Врачи-гериатры, специализирующиеся на оказании медицинской помощи пожилым людям, в 2020 году начнут прием пациентов в 11 муниципалитетах Красноярского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства социальной политики региона.

Согласно данным Красстата, на начало года Красноярском крае было около 2,9 млн жителей, среди них более 500 тыс. человек старше 60 лет. Сейчас гериатрические врачебные кабинеты действуют только в поликлиниках краевого центра и города Зеленогорска. Во время осмотра проводится комплексная оценка пациента, выявляются характерные возрастные заболевания, формируется долгосрочный индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Кроме того, на базе трех отделений Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн организовано 40 гериатрических коек.

"В поликлиниках Красноярска с 2018 года действуют кабинеты, в которых ведут прием пациентов врачи-гериатры. С 2020 года такие же кабинеты будут открыты в Назарове, Богучанском, Нижнеингашском, Рыбинском и Шушенском районах. Кроме того, в медицинских стационарах в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Ужуре, в Назарове и Шарыпове будут также созданы гериатрические койки", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили ТАСС, что такие специалисты-медики в муниципалитетах появятся впервые. Обучающие программы и программы повышения квалификации уже прошли 40 врачей-терапевтов краевых учреждений здравоохранения и социальной защиты и 50 медицинских сестер.

"Такие врачи очень востребованы, ведь при лечении важно учитывать возраст человека. Некоторые лекарства, которые можно выписать 30-летнему или 40-летнему человеку, нельзя назначить пожилому пациенту", - сказали в ведомстве.

Создание гериатрических отделений в межрайонных больницах в крае и открытие специализированных кабинетов в поликлиниках, обучение медперсонала высшего и среднего звена - приоритетные мероприятия входящего в нацпроект "Демография" федерального проекта "Старшее поколение", в рамках реализации которого основное внимание уделяется комфортному и здоровому продолжению жизни людей преклонного возраста.