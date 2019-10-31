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В Иркутской области задержали еще одного фигуранта дела о массовой драке в Новосибирске

Суд отправил его под стражу

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Иркутской области уроженца Средней Азии по подозрению в причастности к массовой драке на Хилокском рынке в Новосибирске. По информации пресс-службы регионального главка МВД, задержанному предъявлено обвинение, он арестован.

"Была получена оперативная информация о том, что один из них [подозреваемых], ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области. Следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября при содействии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области фигурант, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан на железнодорожном вокзале", - говорится в сообщении.

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В начале октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 213 ("Хулиганство") и части 2 статьи 163 ("Вымогательство") УК РФ, арестованы два человека.

Задержанный в Иркутске мужчина собирался покинуть Иркутск и уехать в Забайкальский край. Ему предъявлено обвинение по делу о массовой драке в Новосибирске. Свердловский районный суд Иркутска 28 октября отправил его под стражу.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.

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РоссияИркутская областьНовосибирская область
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