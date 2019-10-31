Полиция в Алтайском крае проводит проверку по факту возгорания шести автомобилей

БАРНАУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели в городе Бийск Алтайского края потушили шесть загоревшихся утром автомобилей, пять из которых, по данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, содержали рекламу "Яндекс.Такси". Полиция проводит проверку по факту возгораний, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня с 4:30 до 6:00 в дежурную часть МУ МВД России "Бийское" поступило шесть сообщений о возгораниях автомобилей. Транспортные средства горели в приобской части города. Пострадали владельцы брендированных иномарок, рекламирующих известное такси. По каждому факту проводится предварительная проверка, назначены экспертизы", - сообщили в ведомстве.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пять автомобилей содержали рекламу "Яндекс.Такси", на шестую машину огонь перекинулся от стоявшего рядом автомобиля. Предварительная причина возгораний - поджог.

"Все автомобили загорелись по разным адресам с интервалом в 10-20 минут. <...> Автомобили в основном - Hyundai Solaris 2016 года, одна машина - Volkswagen, она пострадала при пожаре одного из автомобилей, у нее сгорел бампер и фара. В основном у автомобилей пострадали моторные отсеки, у некоторых задело салоны. Автомобили потушены бригадами пожарных", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, в ходе проверки будет выяснено, кому принадлежали автомобили.