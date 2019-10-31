Сбербанк завершил выплаты по большинству заявлений пострадавших от паводков в Приангарье

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк завершил страховые выплаты по всем массовым заявлениям пострадавших от наводнения в Иркутской области, на текущий момент выплачено 60,4 млн рублей. Единичные заявления на страховые выплаты от пострадавших продолжают поступать, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк завершил выплаты по 225 поступившим обращениям, в том числе по девяти обращениям от корпоративных клиентов. Общая сумма страховых выплат составила 60,4 млн рублей. Заявления на страховые выплаты еще продолжают поступать, но это уже единичные обращения. Решения о выплатах по каждому новому обращению будут приняты также оперативно", - сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Как отмечают в Сбербанке, выплаты по договорам страхования имущества граждан производились в упрощенном порядке на основании минимального пакета документов - копии паспорта и расчетного счета для перечисления денег.

Для клиентов по накопительному страхованию жизни был введен льготный годовой период, в течение которого они могут не вносить очередные взносы по полисам.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. От паводков сильнее всего пострадали дома в Тулуне.