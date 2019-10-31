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Новосибирская область планирует войти в десятку рейтинга инвестпривлекательности к 2030 г.

За пять лет регион поднялся с 57 места на 19-е

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Новосибирская область, занимающая лучшее среди регионов СФО - 19-е место - в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), планирует к 2030 году войти в десятку рейтинга, сообщил на бизнес-сессии "Мой бизнес: встречи по делу" замначальника управления инвестиционной политики и территориального развития социальной сферы и инфраструктуры Минэкономразвития области Павел Волокитин.

"За пять лет нам удалось подняться с 57 места на 19-е и закрепиться. Также мы ставим перед собой амбициозные цели и к 2030 году планируем войти в десятку лидеров по стране", - сказал Волокитин.

Он отметил, что в 2015 году область находилась на 57 месте, в 2016 поднялась до 46 места, а в 2017 году улучшила положение в рейтинге еще на 19 позиций, заняв, таким образом, 27 место. В 2018 и 2019 годах регион закрепился на 19 строчке, что является лучшим показателем среди регионов Сибирского федерального округа.

"У нас есть дорожная карта по улучшению показателей национального рейтинга, и мы методически решаем поставленные задачи, это улучшает и бизнес-среду, и предпринимательскую среду", - сказал Волокитин, добавив, что работу по улучшению ведут все регионы, поэтому это "жесткая конкурентная борьба".

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва. Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.

Бизнес-сессия "Мой бизнес: встречи по делу" организована Министерством экономического развития РФ при поддержке информационного агентства ТАСС в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Теги
РоссияНовосибирская область
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