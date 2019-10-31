В Иркутской области после непогоды без света остаются 1,3 тыс. жителей

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Жители трех населенных пунктов Иркутской области остаются без света после аварийных отключений электроснабжения, которые произошли в среду из-за непогоды, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. В 44 поселениях электроснабжение восстановлено.

30 октября в Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в ряде районов прошел снег, усилился ветер, его порывы достигали 23 метров в секунду. В 47 населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения. В тот же день в большей части поселений его восстановили.

"По состоянию на 17:00 (12:00 мск) четверга остаются отключенными три населенных пункта в двух районах, 413 частных жилых домов, в которых проживают 1256 человек, семь социальных объектов. Проводятся восстановительные работы", - сказали в пресс-службе.

В четверг погода в регионе стабилизировалась. Днем температура воздуха поднималась до 4-9 градусов тепла, ночью синоптики прогнозируют до минус 7, местами до минус 19 градусов.