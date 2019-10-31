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ФСБ пресекла продажу наркотиков через интернет-магазин в Томске

В ведомстве сообщили, что подозреваемый в продаже мужчина был членом федеральной ОПГ

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области задержали подозреваемого в продаже наркотиков через интернет-магазин в Томске. У него были изъяты 5 кг наркотического средства синтетического происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность участника организованной преступной группы, организовавшей сбыт наркотических средств через интернет-магазин. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около 5 кг", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как пояснили ТАСС в УФСБ по Томской области, мужчина был членом федеральной ОПГ, которая через интернет продавала наркотики по всей России.

Это не первый интернет-магазин по продаже наркотиков, деятельность которого была пресечена в регионе сотрудниками ФСБ. В середине октября пресс-служба ведомства сообщала, что был закрыт региональный онлайн-шоп по сбыту наркотических веществ, доход от преступной деятельности которого оценивается в 20 млн рублей. Подозреваемые в организации были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Теги
РоссияТомская область
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