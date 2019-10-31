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Шорт-лист литературной премии "НОС" объявили на книжкой ярмарке в Красноярске

Одной из главных составляющих премии являются открытые дебаты, которые проходят в Красноярске и в дальнейшем в Москве

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Шорт-лист ежегодной литературной премии "НОС" ("Новая словесность") из восьми произведений определен в четверг по итогам дебатов на XIII Красноярской ярмарке книжной культуры. В числе прочих в него вошли произведения Линор Горалик, Софьи Синицкой и Александра Долинина, передает корреспондент ТАСС.

"В шорт-лист премии этого года попал Александр Стесин с книжкой "Нью-йоркский обход", Даниил Туровский с документальной книгой "Вторжение. Краткая история русских хакеров", Софья Синицкая с книжкой "Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине", Евгений Чижов с книгой "Собиратель рая", Кирилл Кобрин - "Поднебесный экспресс", Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание", Александр Долинин с книгой под названием "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар" и Николай Кононов - "Восстание", - сказала журналистам председатель жюри премии Анна Наринская.

По ее словам, одной из главных составляющих премии являются открытые дебаты, которые происходят в Красноярске и в дальнейшем в Москве, где пройдет финал. Вручение премии состоится 14 января 2020 года в Москве.

Литературная премия "НОС" была учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году - в год празднования 200-летия со дня рождения Николая Гоголя - как открытая дискуссионная площадка по выявлению актуальных трендов в современной российской литературе. Шорт-лист, а также лауреаты премии выбираются с помощью открытых дебатов между жюри и экспертным сообществом.

Красноярская ярмарка книжной культуры ежегодно проводится в краевом центре с 2007 года. В этом году она проходит с 31 октября по 4 ноября.

Теги
РоссияКрасноярский край
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