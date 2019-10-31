Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о сокращении врачей в регионе

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло информацию о массовом сокращении врачей в регионе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, количество врачей в регионе, напротив, увеличилось.

Ранее РБК сообщил о сокращении врачей в 54 регионах России. Вторым по числу сокращенных врачей, по данным издания, стала Новосибирская область, где их число в 2018 году якобы сократилось на 58% - с 11 тысяч до 4613 человек.

"Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось. У Минздрава Российской Федерации в настоящий момент нет замечаний к организации кадровой работы Министерства здравоохранения Новосибирской области", - сообщает пресс-служба.

По данным Минздрава, число работников в медицинских учреждениях Новосибирской области в 2018 году составляло 11,9 тысячи, из них 6,2 тысячи работали в амбулаторных условиях, 4,3 тысячи человек оказывали помощь в условиях стационара, еще 433 человека являлись врачами скорой помощи и сотрудниками медучреждений особого типа.

При этом в 2017 году число медицинских работников в регионе составляло 11,5 тысячи человек. Из них в амбулаторных условиях работали 6,1 тысячи человек, в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - 4,3 тысячи человек, 509 являлись врачами скорой помощи и сотрудниками медучреждений особого типа.