Несколько помещений школы в Кузбассе временно закрыли из-за радиации

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Суд города Белово Кемеровской области по требованию Роспотребнадзора на 30 дней приостановил работу спортивного зала и учебного класса в местной школе после радиационного обследования, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 5 города Белово" установлено превышение максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА радона) в спортивном зале и в помещении кабинета начальных классов № 1. Постановлением Беловского городского суда деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов № 1 [приостановлена] сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте школы, она расположена в одноэтажном здании 1954 года постройки, в ней обучаются 180 детей и работают 16 педагогов. Сейчас у школьников каникулы.

Радон - бесцветный радиоактивный газ, может представлять опасность для жизни и здоровья.