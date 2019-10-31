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Несколько помещений школы в Кузбассе временно закрыли из-за радиации

В образовательном заведении обучаются 180 детей

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Суд города Белово Кемеровской области по требованию Роспотребнадзора на 30 дней приостановил работу спортивного зала и учебного класса в местной школе после радиационного обследования, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 5 города Белово" установлено превышение максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА радона) в спортивном зале и в помещении кабинета начальных классов № 1. Постановлением Беловского городского суда деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов № 1 [приостановлена] сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте школы, она расположена в одноэтажном здании 1954 года постройки, в ней обучаются 180 детей и работают 16 педагогов. Сейчас у школьников каникулы.

Радон - бесцветный радиоактивный газ, может представлять опасность для жизни и здоровья.

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РоссияКемеровская область
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