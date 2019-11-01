Пожарные ликвидировали возгорание на свалке под Тулуном

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Тулунском районе Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Тулуна.

"Последние очаги горения на полигоне ликвидированы", - говорится в сообщении.

Пожар на мусорном полигоне, на который в течение последних месяцев во время ликвидации последствий паводка вывозился весь строительный мусор, возник 23 октября. Началось тление бытового и строительного мусора, отходов лесопиления на площади 3 га. Открытое горение ликвидировали 29 октября. Как сообщалось, тушение осложнялось глубиной залежей отходов - более 20 метров.

После летних наводнений в Иркутской области из пострадавших населенных пунктов было более 140 тыс. кубометров мусора. Из города Тулуна, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных было вывезено около 25 тыс. кубометров.