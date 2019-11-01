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Пожарные ликвидировали возгорание на свалке под Тулуном

Бытовой и строительный мусор, отходы лесопиления тлели на площади 3 га

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Тулунском районе Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Тулуна.

"Последние очаги горения на полигоне ликвидированы", - говорится в сообщении.

Пожар на мусорном полигоне, на который в течение последних месяцев во время ликвидации последствий паводка вывозился весь строительный мусор, возник 23 октября. Началось тление бытового и строительного мусора, отходов лесопиления на площади 3 га. Открытое горение ликвидировали 29 октября. Как сообщалось, тушение осложнялось глубиной залежей отходов - более 20 метров.

После летних наводнений в Иркутской области из пострадавших населенных пунктов было более 140 тыс. кубометров мусора. Из города Тулуна, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных было вывезено около 25 тыс. кубометров.

Теги
РоссияИркутская область
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