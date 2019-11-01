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Парящий мост и маяк появятся на набережной Оби в Новосибирске

Благоустройство планируется завершить к осени 2021 года

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Около 500 метров Михайловской набережной в Новосибирске будет благоустроено в рамках государственно-частного партнерства к осени 2021 года. На ней появятся парящий мост, лабиринт из зеленых насаждений и декоративный маяк, сообщил журналистам в пятницу директор ГК "Сибмонтажспецстрой" Анатолий Павлов.

В октябре прошлого года был завершен второй этап реконструкции набережной Оби, в благоустройство которой за 2017-2018 годы было вложено 300 млн рублей. На территории появились уличные тренажеры, аллеи с плиточным рисунком и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом участок протяженностью около 400 метров не был благоустроен.

"Взаимодействуя с застройщиком мы нашли такой консенсус, что будет доработан дизайн-проект именно на эту часть Михайловской набережной, которую разработают также наши архитекторы. Дизайн-проект был разработан, был согласован как заказчиком, так и мэрией города Новосибирска, чтобы это все выглядело как естественное продолжение Михайловской набережной", - сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время подписания соглашения с ГК "Сибмонтажспецстрой", которая возводит жилой комплекс в непосредственной близости от набережной.

Анатолий Павлов уточнил, что будет благоустроено два участка: протяженностью около 400 метров и 107 метров. "Мы с нашей компанией благоустраиваем еще одну часть набережной, это то, что касается взятого в аренду у мэрии участка длиной 107 метров за гостиницей "Ривер парк". <...> Реконструкцию этого участка набережной планируем реализовать в конце 2020 года. Общий объем инвестиций порядка 100 млн рублей в оба участка", - отметил он.

Инвестор добавил, что реконструкция 400-метрового участка будет завершена осенью 2021 года. На набережной Оби будут созданы новые зоны променада с идентичными остальной территории стилистическими решениями, появятся теневые навесы, лавочки, киоск с кофе, лабиринт из зеленых насаждений для детей. По словам Павлова, на участке за гостиницей "Ривер парк" создадут парящий мост, декоративный маяк и зону променада.

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РоссияНовосибирская область
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