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Школьницу в Красноярске приговорили к трем годам условно за вымогательство

Ученица одной из гимназий вымогала деньги у одноклассницы

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ученицу одной из школ Красноярска приговорили к трем годам лишения свободы условно за вымогательство денег у сверстницы. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В июне было возбуждено дело по факту вымогательства денег. Пострадавшая - ученица гимназии №15 города, причина конфликта заключается в том, что девочка якобы задолжала небольшую сумму.

"В Красноярске школьница признана виновной в вымогательстве денег у знакомой девочки. В ходе следствия она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщили в СК.

В мае 2019 года 16-летняя школьница стала вымогать у своей 15-летней одноклассницы деньги в сумме сначала 25, затем 100 рублей, хотя в действительности девушка у нее их не занимала. Затем "долг" вырос до 1,5 тыс. рублей. 2 июня 2019 года подозреваемая вместе с четырьмя знакомыми встретила потерпевшую, которая гуляла вместе со своей подругой, и потребовала от девушки отдать ей деньги. Та отказалась, после чего одноклассница повалила ее на землю и избила.

Теги
РоссияКрасноярский край
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