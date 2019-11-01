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Полицейского из Красноярского края подозревают в насилии над посетительницей кафе

В отношении замначальника полиции отдела МВД по Богучанскому району возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника полиции отдела МВД по Богучанскому району Красноярского края, он подозревается в сексуальном насилии над посетительницей кафе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции ОМВД России по Богучанскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, вечером 19 октября сотрудник полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел в кафе "Придорожное" поселка Ангарский 30-летнюю женщину. Когда она вышла из кафе, мужчина "вышел за ней и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в ходе допроса он не признал свою вину.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника", - сообщили в полиции.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - изменен заголовок, добавлен комментарий полиции после четвертого абзаца.

Теги
РоссияКрасноярский край
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