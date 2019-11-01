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В Кемерове установили кованое дерево в память о погибших в "Зимней вишне"

Вишня высотой около 4,5 м появилась на территории главного православного храма Кузбасса - Знаменского кафедрального собора

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Вишневое дерево, выкованное кузнецами в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по просьбе родственников установлено на территории главного православного храма Кузбасса - Знаменского кафедрального собора, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Кузбасской митрополии.

"Дерево, изготовленное кузнецами со всей России, доставлено в собор, установлено, в следующем году планируется благоустройство этой территории, озеленение", - сказали в пресс-службе.

Вишня высотой около 4,5 м выкована ульяновской гильдией кузнецов. Дерево усеяно вишнями, которые создали в кузницах всей России.

Власти региона ранее сообщили, что кованое дерево установят не в Парке Ангелов, построенном на месте ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, а в новокузнецком аэромобильном центре МЧС, где проходят подготовку спасатели со всей страны. Позже было решено установить вишню на территории православного храма в Кемерове.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. После трагедии было решено снести здание торгового комплекса, а на его месте разбить сквер в память о погибших.

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