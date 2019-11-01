В Кемерове установили кованое дерево в память о погибших в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Вишневое дерево, выкованное кузнецами в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по просьбе родственников установлено на территории главного православного храма Кузбасса - Знаменского кафедрального собора, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Кузбасской митрополии.

"Дерево, изготовленное кузнецами со всей России, доставлено в собор, установлено, в следующем году планируется благоустройство этой территории, озеленение", - сказали в пресс-службе.

Вишня высотой около 4,5 м выкована ульяновской гильдией кузнецов. Дерево усеяно вишнями, которые создали в кузницах всей России.