Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы Новосибирского торгового форума ожидают рекордные 4,5 тыс. участников

В 2018 году мероприятие посетили более 3 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Торговый форум, который пройдет в Новосибирске с 6 по 8 ноября, по оценкам организаторов, посетит порядка 4,5 тыс. человек. В числе мероприятий форума предусмотрено общение между производителями продуктов и сетями, в ходе которого крупные торговые сети оценят продукцию предпринимателей и дадут советы для быстрого попадания на прилавки, сообщил журналистам в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

"В конгрессной части мы ожидаем участие 1,5 тыс. человек, в целом ожидаем 4,5 тыс. участников. В прошлом году, если говорить о количестве участников деловой программы, в ней принимало участие порядка 800 человек, в целом - с учетом посетителей было немногим больше 3 тыс. человек", - сказал Максим Останин.

Он отметил, что 14 торговых сетей подтвердили свое участие в форуме, в их числе крупнейшие ретейлеры страны.

"Мы делаем в этом году некий такой нетворкинг, когда даем любому производителю возможность прийти в одно место и за час получить обратную связь о своей продукции от 14 руководителей торговых сетей. За каждым столиком будет сидеть коммерческий директор, руководитель коммерческой службы. <…> Предприниматель сможет подойти и спросить, что нужно сделать, чтобы попасть в торговые сети. Данные форматы полезны, потому что можно получить контакты всех людей, которые принимают решения по заходу товара в сеть. Кроме того, можно получить обратную связь по качеству своего продукта", - пояснил Останин.

Замминистра добавил, что форум посетят делегации из Китая и Вьетнама. В частности, представители Китая, по словам Останина, интересуются сибирскими кондитерскими изделиями, медом и молочной продукцией.

Новосибирский торговый форум пройдет в Новосибирске во второй раз, его целью является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона. На форуме запланировано обсуждение актуальных вопросов и проблематики развития потребительского рынка, выработка необходимых решений, освещение передовых практик. Организатором форума является правительство Новосибирской области и минпромторг региона. Форум объединит интересы производственных компаний, начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Новый заказник для охраны тигров и леопардов создан в Приморье
Его площадь составляет более 82 500 га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС