Организаторы Новосибирского торгового форума ожидают рекордные 4,5 тыс. участников

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Торговый форум, который пройдет в Новосибирске с 6 по 8 ноября, по оценкам организаторов, посетит порядка 4,5 тыс. человек. В числе мероприятий форума предусмотрено общение между производителями продуктов и сетями, в ходе которого крупные торговые сети оценят продукцию предпринимателей и дадут советы для быстрого попадания на прилавки, сообщил журналистам в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

"В конгрессной части мы ожидаем участие 1,5 тыс. человек, в целом ожидаем 4,5 тыс. участников. В прошлом году, если говорить о количестве участников деловой программы, в ней принимало участие порядка 800 человек, в целом - с учетом посетителей было немногим больше 3 тыс. человек", - сказал Максим Останин.

Он отметил, что 14 торговых сетей подтвердили свое участие в форуме, в их числе крупнейшие ретейлеры страны.

"Мы делаем в этом году некий такой нетворкинг, когда даем любому производителю возможность прийти в одно место и за час получить обратную связь о своей продукции от 14 руководителей торговых сетей. За каждым столиком будет сидеть коммерческий директор, руководитель коммерческой службы. <…> Предприниматель сможет подойти и спросить, что нужно сделать, чтобы попасть в торговые сети. Данные форматы полезны, потому что можно получить контакты всех людей, которые принимают решения по заходу товара в сеть. Кроме того, можно получить обратную связь по качеству своего продукта", - пояснил Останин.

Замминистра добавил, что форум посетят делегации из Китая и Вьетнама. В частности, представители Китая, по словам Останина, интересуются сибирскими кондитерскими изделиями, медом и молочной продукцией.

Новосибирский торговый форум пройдет в Новосибирске во второй раз, его целью является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона. На форуме запланировано обсуждение актуальных вопросов и проблематики развития потребительского рынка, выработка необходимых решений, освещение передовых практик. Организатором форума является правительство Новосибирской области и минпромторг региона. Форум объединит интересы производственных компаний, начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями.