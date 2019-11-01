В Иркутской области создают карту доступности различных учреждений для инвалидов

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области приступили к созданию специальной онлайн-карты, на которой здания учреждений соцзащиты, здравоохранения и культуры будут отмечены как доступные или недоступные для людей с ограниченными возможностями. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Карту доступности объектов для людей с ограниченными возможностями начали формировать в регионе. Она расположена на интернет-портале "Доступная среда Иркутской области". Сейчас на карту нанесены около 600 объектов, в основном учреждения социальной защиты населения и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Министерство социального развития, опеки и попечительства региона направило в различные организации запросы, чтобы отобразить на карте, созданы ли в них условия для приема таких граждан. Объекты на ней группируются по сферам деятельности.