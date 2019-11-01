Полиция в Красноярске при обыске у приближенных вора в законе изъяла наркотики и оружие

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске провели обыски в квартирах граждан из числа близкого окружения вора в законе. Изъяты наркотики, оружие и документы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главка МВД по Красноярскому краю.

"Проведены обыски по месту проживания лиц, из числа близкого окружения так называемого вора в законе, принимающих, по оперативным данным, непосредственное участие в криминальной деятельности последнего. В ходе обысков, проводившихся одновременно в различных районах Красноярска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для доказывания по уголовному делу, а также наркотические средства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. По факту обнаружения и изъятия наркотических средств возбуждено уголовное дело", - сообщили в главке.

На предоставленном полицией видео видны ножи, ружья, несколько биноклей.

По данным МВД, обыски прошли в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По данным источника в силовых структурах региона, речь идет об окружении 54-летнего мужчины, который является так называемым вором в законе и известен в криминальной среде как Костя Канский. Он был задержан в середине октября.