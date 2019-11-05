Пострадавший от паводков бизнес в Приангарье получил льготные займы на 121,8 млн рублей

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Фонд микрокредитования Иркутской области за два месяца выдал льготные займы на сумму более 121 млн рублей под 1% годовых предпринимателям, пострадавшим от паводков, общий ущерб от которых малому и среднему бизнесу оценен в 1,6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

"С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. В общей сумме - 121,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Больше всего займов выдано предпринимателям города Тулуна - 35 на общую сумму 80,85 млн рублей.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев в конце августа сообщал, что всего в зоне паводка признан пострадавшим 401 предприниматель. Больше всего пострадавших в Тулуне и Тулунском районе, по которым стихия ударила сильнее. Почти половину пострадавших предприятий составляют объекты торговли. Власти предусмотрели для бизнеса несколько мер поддержки. Это гранты на приобретение основных средств и субсидии для возобновления работы бизнеса. Фонд микрокредитования ввел отсрочки по платежам для тех, кто получал кредиты в этой организации. С банками власти региона провели переговоры, чтобы они тоже дали бизнесу отсрочки.

Положение бизнеса

Член инициативной группы пострадавших предпринимателей Тулуна Светлана Васильева сообщила ТАСС, что, несмотря на меры поддержки, ситуация в бизнес-среде города не выравнивается. Она подтвердила, что льготными займами местные предприниматели пользуются, однако другие виды помощи могут получить не все. По ее словам, одним из препятствий для получения единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей стало то, что у некоторых предпринимателей при регистрации бизнеса в видах экономической деятельности были указаны реализация или производство подакцизных товаров. Выплаты для таких предприятий не предусмотрены, даже если они на самом деле не производили и не продавали эти товары.

"Кому-то не хватило полтора месяца на то, чтобы внести изменения в ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС). Но я здесь не могу согласиться с бизнесом, которому надо было и самому о себе позаботиться немножко и внести изменения в свои данные по регистрационному учету. Кто-то смог устранить это препятствие для получения субсидии, кто-то не смог", - сказала Васильева.

Субсидией в размере 1,5 млн рублей на возобновление предпринимательской деятельности, по словам Васильевой, не могут воспользоваться предприниматели, у которых в собственности были нежилые здания, и их повредило во время паводка. Восстановление помещений является самой большой статьей расходов, но направить на эти цели субсидию невозможно из-за того, что в зоне наводнения нельзя ничего ремонтировать, так как она выведена из хозяйственного оборота.

Также, по ее словам, пока нет четкого понимания, на какие земельные участки предприниматели могут свой бизнес перенести в связи с тем, что зона затопления выведена из хозяйственного оборота. "Администрация [Тулуна] предоставила под павильоны несколько небольших участков, все остальные ждут, когда будет утвержден генплан, чтобы понять, какие еще площади можно использовать для торговли, для производств. На сегодня генплан находится в стадии разработки, соответственно, говорить четко о том, где и какие объекты могут располагаться, нельзя", - сказала Васильева.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.