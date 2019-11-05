Новосибирский мастер нарисовал портрет ученого Лыщинского на срезе яблочной косточки

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мастер микроминиатюры из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал акварелью на срезе яблочной косточки портрет известного новосибирского ученого и академика Георгия Лыщинского, который более 30 лет возглавлял один из крупнейших вузов Новосибирска - Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) (ранее Новосибирский электротехнический институт). Произведение будет передано университету.

"НГТУ - это моя альма-матер, поэтому я давно планировал сделать произведение для родного учреждения. Тем более, насколько я знаю, в университете открыли библиотеку имени Лыщинского, планируется к открытию музей Лыщинского. Портрет акварельный, на его создание ушло два дня подготовки и около семи часов работы", - сообщил ТАСС во вторник Анискин.

Он добавил, что передача работы университету состоится до середины ноября.

Георгий Лыщинский возглавлял НГТУ НЭТИ с 1955 года по 1990 год, он является почетным гражданином Новосибирска. Пятого ноября исполняется 97 лет со дня рождения Георгия Лыщинского.

Ранее Анискин создавал портреты на срезе рисового и макового зернышек. Работы новосибирского мастера представлены в нескольких российских музеях, в том числе, в Санкт-Петербургском музее микроминиатюры "Русский Левша". Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.